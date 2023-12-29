رئيس حزب «مصر أكتوبر»: جهود القاهرة لم تتوقف لإنهاء الحرب في غزة

أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب «مصر أكتوبر»، أن المقترح المصري الذي أعلنه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، من خلال 3 مراحل، يعكس الجهود المصرية الرامية في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

المقترح يستهدف وقف نزيف الدماء

أضافت «مديح»، في بيان، أن المقترح يستهدف وقف نزيف دماء الأشقاء الفلسطينيين ووقف العدوان على الأراضي الفلسطينية، لافتة إلى أن الحرب في غزة جعلت المنطقة غير مستقرة وجعلتها منطقة صراعات، لذلك على المجتمع الدولي أن يبذل جهوده لوقف الحرب والاعتداءات الغاشمة من جانب الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين.

أشارت رئيس حزب «مصر أكتوبر»، إلى أن الجهود المصرية لم تتوقف إطلاقا من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل نهائي على قطاع غزة، مؤكدة أن الدولة المصرية تسعى لبدء مفاوضات جادة من أجل إيجاد حلول جذرية عادلة للقضية الفلسطينية، أساسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

دور مصر محوري في القضية الفلسطينية

أوضحت أن الدور المصري في القضية الفلسطينية محوريًا، مشددة على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على تنفيذ الرؤية المصرية لوضع حل للقضية بشكل نهائي وتحقيق الاستقرار في المنطقة، واختتمت: «المصريون يتعاملون مع القضية الفلسطينية على أنها قضيتهم، وهو الأمر الذي ظهر في الدعم الشعبي الواسع للقيادة السياسية في مصر في كل خطواتها لدعم القضية الفلسطينية ومنع تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم منعا لتصفية القضية الفلسطينية».