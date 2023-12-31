شعبة الملابس الجاهزة: حركة البيع والشراء شهدت رواجا تزامنا مع أعياد الميلاد

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن حركة البيع والشراء في قطاع الملابس الجاهزة شهدت خلال الفترة الحالية والسابقة رواجًا في المبيعات، ذلك بسبب شراء عدد كبير من الأسر المصرية ملابس مع اقتراب فترة أعياد الميلاد.

«هيكل»: نسبة المبيعات داخل المحال التجارية زاد خلال الفترة الماضية

وأضافت «هيكل» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رواج حركة المبيعات في الملابس بدأت قبل يوم 20 من الشهر الجاري، تجهيزًا لأعياد الكريسماس وأعياد 7 يناير، مستطردة: «الأسعار كويسة جدًا، وده زاد نسبة المبيعات في المحال التجارية».

وأوضحت عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن المحال التجارية بدأت في تطبيق نظام تخفيضات كبيرة مع بدايات دخول فصل الشتاء، والتي تراوحت ما بين 10% وحتى 50% ببعض المحال التجارية المنتشرة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن أسعار الملابس حاليًا تختلف ما بين منطقة وأخرى وخامات تصنيع وغيرها من الأنواع الكثيرة المتعددة.

وأشارت إلى أن أسعار البلوفر الشتوي في السوق يبدأ من 75 جنيها، في حين يباع «بنطلون، وبنطلون البيجاما» بسعر 65 جنيها أو أقل، كما يبدأ سعر بيع «البليزر» من 150 جنيها، وهو نفس بدايات أسعار الجاكيت لهذا الفصل من العام، «كواليتي المنتج النهائي بتكون مختلفة من سعر لآخر، وفيه كذا خامة».