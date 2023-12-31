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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

عماد حسين: مصر صمدت أمام كل التحديات المحيطة بها في 2023

كتب:

حسن سمير
09:53 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

كشف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أبرز ملامح المشهد السياسي في عام 2023، مشيرًا إلى أن هذا العام شهد تغيرات ضخمة وكبيرة، بينها بروز قوى إقليمية ومصالحات، وصراعات إقليمية وعالمية.

هذا العام بمثابة عام صراعات وتحولات كبيرة

وقال خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على شاشة «المحور»، إن هذا العام بمثابة عام تحولات كبيرة، وانكشاف الوجه الحقيقي لإسرائيل، في مواجهة من ظن أنها تغيرت وأصبحت أكثر سماحة؛ ولكن العدوان جاء لإزالة كل مساحيق التجميل التي كان موجودة على الوجه الإسرائيلي وكشفت حقيقته، موضحًا أن مصر استثناء مما يحدث، في ظل قدمها وتماسكها الشعبي، ورغم التحديات التي تحيطها من كل جانب، ولكنها ثابتة وصامدة، واستطاعت الحفاظ على نفسها وقوتها.

هناك تحديات تواجه مصر

وواصل: «هناك تحديات تواجه مصر، ولكن هناك اتحاد وتماسك والحوار الوطني هيأ التربة والمناخ السياسي للانتخابات الرئاسية، ومنح الحياة للحياة السياسية».

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