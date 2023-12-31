وصول باقي أجزاء مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية المحطة النووية بالضبعة

صرح الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بوصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة، إلى ميناء الضبعة التخصصي المصمم خصيصا لاستقبال معدات المحطة النووية.

وبوصول المصيدة، تم الانتهاء من كافة معالم المشروع المخطط لها خلال العام الجاري 2023، وأعرب أمجد الوكيل عن سعادته بإتمام معالم تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل، معربا عن تطلعه للمضي قدما نحو البدء في تنفيذ باقي معالم المشروع خلال العام الجديد 2024.

وصول مصيدة قلب المفاعل

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن سفينة الشحن التي تحمل باقي مكونات مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية أبحرت من روسيا الاتحادية، ووصلت رصيف الضبعة البحري التخصصي اليوم 31 ديسمبر 2023 في الساعة التاسعة صباحا، وبدأ بالفعل تفريغ حمولتها بأمان وفقا لما هو مخطط.

الجدير بالذكر أن مصيدة قلب المفاعل تعد أحد العناصر الأساسية في نظام السلامة للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية، وهي أحد المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور 3+، وهي عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبة أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.