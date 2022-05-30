مساعد وزير التموين: إنشاء أول سوق جملة من الجيل الثالث بتكلفة 6 مليارات جنيه

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هناك حظرا في تصدير الأرز خارج مصر لأن زراعته تحتاج مياه كثيرة، مبينا أن الدولة تقف بالمرصاد لكل من يخزن السلعة، وهذا يعد قضية أمن دولة عليا، موضحا أنه في حالة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية يزداد التضخم، ولن تسمح مصر بتحميل المواطن الزيادة السعرية.

إنشاء 7 مخازن استراتيجية

وأضاف «عشماوي» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «extra news» مساء اليوم الإثنين، أنه سيكون هناك مشروع قومي للمخازن الاستراتيجية، ونستهدف إنشاء 7 مخازن استراتيجية بقيمة 21 مليار دولار على مساحة 10 أفدنة للمخزن الواحد، بالإضافة إلى طرح فرص استثمارية بحق الانتفاع لمدة 35 سنة في مراكز تجارية وأسواق جملة وأنشطة ترفيهية وتجارية متنوعة، وتضخ شركة إماراتية كبيرة استثمارات في مراكز تجارية بـ 15 مليار جنيه، فضلا عن استثمار شركة خليجية نصف مليار دولار لإنشاء «هايبرات» بمساحات 12 ألف متر مربع، كما يتم تنفيذ أول سوق جملة من الجيل الثالث بتكلفة 6 مليارات جنيه، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

استثمارات فرنسية في مصر

وأكد مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه بحلول 2050 سيكون هناك 22 سوق جملة من الجيل الثالث في مصر، لافتا إلى أن فرنسا بها أكبر سوق جملة للزهور والخضروات وحجم إيراداته السنوية 10 مليارات ونصف مليار يورو.