زيادة في رواتب 25 مليون موظف بالقطاع الخاص.. «القومي للأجور» يكشف التفاصيل

كشف عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، تفاصيل تطبيق الزيادة الحد الأدنى للأجور لـ25 مليون موظف في القطاع الخاص بدءا من يناير 2024.

الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص

وذكر حمدي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، أن الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، وهو ما يعني أن زيادة المرتبات تصل إلى 500 جنيه يستفيد منها 25 مليون موظف.

نستهدف التوازن ما بين مصلحة العامل وصاحب العمل

وتابع: «نستهدف التوازن ما بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفي النهاية مصلحة الدولة، ونتمنى حدوث انتعاشة اقتصادية، ونتمنى عام 2024 عام انتعاشه اقتصادية».

ومن جانبه، قال مجدي بدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن القطاع الخاص مقسم إلى 3 مستويات بشأن الالتزام بالزيادة الخاصة بالحد الأدنى للأجور، متمنيًا التزام القطاع الخاص بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور.

الحد الأدنى للأجوروأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة« الحياة»، أن هناك قطاع خاص يعطي رواتب أعلى من الحد الأدنى بشكل كبير، وهناك مستوى ثاني متعلق بالقطاع الخاص الذي يلتزم بقرار الحد الأدنى بشكل دوري، وهناك قطاع خاص ثالث لا يلتزم وجزء منهم تكون ظروفه الاقتصادية صعبة وبعض الأحيان يرى أنه إذا طبق سيضطر إلى إغلاق مصنعه وبالتالي نعيد النظر معه ونتحقق من ظروفه ومشكلاته المالية.

وتابع:«ليس من مصلحتي أو مصلحة العامل أن يغلق المصنع، وهناك آلية لمراجعة الميزانية لتحديد ما إذا كان سيغلق حال تطبيق الحد الأدنى»، لافتا إلى أن هناك غرامات لكل من لم يلتزم بالحد الأدنى، وتتضاعف حال استمرار عدم الالتزام.