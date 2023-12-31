«القومي للأجور»: زيادة المرتبات غدا «عيدية» للعاملين في القطاع الخاص

قالت الدكتورة حنان نظير منسق عام المجلس القومي للأجور، إن بدء زيادة الحد الأدنى للأجور، غدًا، وهو ما يمثل عيدية وشيئا مفرحًا للمصريين العاملين في القطاع الخاص.

وتابعت: «استطعنا الاتفاق على زيادة الحد الأدنى للأجور من 3 آلاف جنيه إلى 3500 جنيه مع بداية السنة الجديدة، وأن هناك علاوة دورية بحد أدنى 7% من الراتب الأساسي وتوازي 3% من الاشتراك التأميني».

العلاوة الدورية لا تقل عن 3%

وأضافت منسق عام المجلس القومى للأجور، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أنه خلال الاجتماع الماضي جرى الاتفاق أن يكون العلاوة الدورية لا تقل عن 3% من الاشتراك التأميني؛ ولكن بحد أدنى 200 جنيه والقطاع الخاص يحاول بقدر الإمكان أن يساعد في تطبيق الحد الأدنى للأجور ولديه استعداد للاستماع والنقاش للوصول إلى نقطة يجرى الاتفاق عليها من قلب القطاع الخاص ويلتزم بتطبيقها.

وتابعت: «كل القطاع الخاص في مصر سيلتزم بقرارات المجلس القومي للأجور، وسيتم التطبيق من يناير المقبل».