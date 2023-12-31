«الغزل والنسيج» تهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

بعث عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، ببرقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيده عليه وعلى كل المصريين بكل الخير والسعادة.

وقال إبراهيم، إن احتفال مصر بعيد الميلاد المجيد إنما يعكس حقيقة المشاعر الطيبة والروابط التي تُجسد مشاعر التماسك بروابط الانتماء والمواطنة الرائعة للمصريين العظماء لتحقيق أهدافهم السامية نحو المزيد من التنمية.

تهنئة للأخوة الأقباط

وأضاف أنه في هذه الأيام المباركة التي تهل علينا فيها نسمات أعياد الميلاد المجيدة ‏إيذانًا باحتفال شعب مصر بهذا اليوم، هذا الشعب العظيم، الذي لا يرهبه ‏إرهاب من ضل السبيل، الذين تغضبهم دقات أجراس الكنائس يودون لو يخرسونها، ‏لكن أبدًا لن ينالوا مآربهم مع مصرنا الحبيبة، إن مصر التي قلتم فيها نيافتكم: «نستطيع أن ‏نعيش بلا كنائس، لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا وطن، وما ذلك إلا وصفًا دقيقًا ‏لمدى تشابك نسيج هذه الأمة بعنصريها، التي لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا ‏متانة».

تهنئة للأخوة المسيحيين

وأكد: «هذه المحبة تستمد زادها من عبق رسالتين سماويتين منزلتين من لدن حكيم ‏خبير‏، وبهذه المناسبة الجليلة، يطيب لنا أن نتقدم إليكم باسمنا واسم كافة العامليين بقطاع الغزل والنسيج وجميع الأخوة المسيحيين بأصدق التهاني، مقرونة بأجمل التبريكات».