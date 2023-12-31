البابا تواضروس الثاني: الرئيس السيسي صنع شخصية مصر أمام العالم

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر حققت تقدما في مجال التعليم ولا بد من تحقيق المزيد، فالتعليم يُغير وجه الحياة، ويرفع من قيمة مصر، لافتا إلى أن مصر لها تقدير في كل شيء، والرئيس عبدالفتاح السيسي صنع شخصية مصر أمام العالم كله، وهذه حقيقة وليست مجاملة.

وأضاف أن لرجال الشرطة والقضاء والإعلام، دور بارز، ولا بد من اختيارهم بعناية، وأن يحدث ذلك أيضا مع المُدرس، فليس أي شخص يصلح للتربية أو التعليم أو يكون قدوة.

أمر خطير يؤثر في المجتمع بأكمله

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حوار خاص ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الأسرة حدث بها نوع من التفكك النسبي، وهذا أمر خطير يُؤثر في المجتمع بأكمله، وبالتالي كيان الأسرة وقوة الأسرة ستنتج أبناء جيدين، لكن إذا كانت ضعيفة ومشغولة أو تاركة أبناءها للسوشيال ميديا ووسائل الإعلام وتضييع الوقت أمر غير جيد، ومنظومة التعليم تحتاج إلى الكثير من العمل، «أتمنى أشوف بلدي تعليمها مثل أرقى دول العالم في التعليم».

وأشار إلى أن اختراع شبكة الإنترنت والسوشيال ميديا بصورة عامة نتاج للعقل، والعقل عندما يخترع شيء يخترعها في البداية لفائدة الإنسان، والميديا بشكل عام هي وسيلة لفائدة الإنسان، وما يحدث هو إساءة الاستخدام.

الميديا أو السوشيال ميديا يشبه السوق الكبير

وتابع: «أقول دائما لأولادنا أن الميديا أو السوشيال ميديا يشبه السوق الكبير به بضاعة حلوة وأخرى غير حلوة، وحاولوا أن تختاروا البضاعة الصحيحة، ولا أحدا يخدعكم أو ينصب عليكم أو يغذيكم بأفكار غير منضبطة».