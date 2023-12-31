البابا تواضروس يروي قصة حياته منذ طفولته حتى توليه الكرسي البطريركي

تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عن مراحل حياته وتجاربه ومواقفه منذ طفولته حتى توليه الكُرسي البطريركي.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حوار خاص ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه تعلم من والده النظام والانضباط في الحياة، وأن والدته كانت السند والعمود للحفاظ على استقرار المنزل بعد رحيل والده وهو في سن صغير، مؤكدًا أنه لم يشعر بالنقص أو الحرمان في حياته.

وأشار إلى أنه كان يُحب الخط العربي ويتميز به، وأن والده كان يٌعلمه الهمزة والتشكيل بانتظام، وأن هذا ساعده على تحسين مهاراته في اللغة العربية.

سبب اختياره لدراسة الصيدلة

وعن سبب اختياره لدراسة الصيدلة، أوضح قداسة البابا تواضروس الثاني أنه كان يرى والده يستخدم دواء لتخفيف آلامه من قرحة المعدة، فأثار فضوله واهتمامه بمجال الأدوية والعلاجات.

ونصح قداسة البابا، الآباء والأمهات بالاهتمام بأبنائهم وتقديم الوقت لهم كأغلى هدية، وأن يحافظوا على التوازن بين مسؤولياتهم العملية والأسرية، وأن يعززوا قيم الأسرة والترابط بين أفرادها.