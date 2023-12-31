انطلاق قافلة طبية مجانية في «أبوصوير» بالإسماعيلية غدا

تستعد مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية لإطلاق قافلة طبية مكبرة في الساعات الأولي من صباح يوم غد الاثنين، بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة، في مركز شباب شعيب بقرية أبوصوير البلد.

أوضحت محافظة الإسماعيلية، في بيان، أنّ القافلة الطبية تستمر لمدة يومين متواصلين، وتستهدف توقيع الكشف الطبي علي المواطنين من أهالي القرية والقري المجاورة، وتقديم العلاج المجاني لهم، وإحالة الحالات التي تحتاج لرعاية طبية إلى المستشفيات.

محافظ الإسماعيلية: نستهدف الوصول لكبار السن

وقال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنّ القافلة الطبية تستهدف الوصول لأكبر عدد من كبار السن في أماكن إقامتهم، لذلك تنتشر القوافل أسبوعيًا في القري والمراكز البعيدة عن مستشفيات الإسماعيلية في المدينة.

وأضاف الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، أن القافلة الطبية تضم 9 تخصصات طبية باعتبارها أحد أكبر القوافل التي تشهدها المحافظة لتتضمن عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان إلى جانب عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية بها 80 صنف دوائي، وإقامة ندوات التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري.