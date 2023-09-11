خطيب مسجد عمرو بن العاص: فعل الخير يشمل جبر خواطر الناس

قال الدكتور يسري عزام إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، إن نداء «يا أيها اللذين أمنوا» تكرر في القرآن الكريم 90 مرة، مشيرًا إلى أن الله يأمرنا بالركوع والسجود والعبادة وفعل الخير، وهذه أسباب الفلاح: «ربنا دائمًا بيعطينا أسباب الهداية والتقوى والفلاح».

فعل الخير متمثل في المعاملة

وأضاف إمام مسجد عمرو بن العاص خلال لقائه على قناة cbc، أن الركوع والسجود والعبادة تتمثل في الصلاة، أما فعل الخير فهو متمثل في المعاملة، ولذلك الدين ليس عبادة فقط ولكنه معاملة؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، فثلثي الدين أحاديث عن الأخلاق الحسنة والتخلق بأخلاق وصفات النبي.

فعل الخير يشمل قضاء حوائج الناس

وتابع: «أما عن فعل الخير فإنه يشمل قضاء حوائج الناس وجبر خواطرهم وتفريج الكروبات عن المكروبين وتنفيث الهم عن المهموم وقضاء الدين عن المدين، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء».