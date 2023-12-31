فرح الديباني: نفسي أقدم دور ملكة مصر في أوبرا عايدة

قالت مغنية الأوبرا العالمية فرح الديبانى، إنها تتمنى تجسيد دور ملكة مصر في أوبرا عايدة، لأنها تشعر بأن الدور المناسب لشخصيتها وطبقة صوتها، موضحة أن هذا الصوت موضحة أنها استطاعت أن تجعل الناس تلتفت أكثر للأوبرا وفن الأوبرا لأن هذا لم يكن موجودًا في السابق، رغم أن لدينا الأوبرا المصرية والفن الأوبرالي داخل مصر.

هناك مغنية كندية صوتها مبهر

وأوضحت الديباني في لقاء عبر قناة «مساء dmc»، الذي يقدمه الاعلامي أسامة كمال، عبر قناة dmc، أنها تعشق «إلينا جرانشا»، و«ماريا كارلس» لأنها هي أكثر اسم معروف في الأوبرا، ومسيرتها على المسرح مبهرة ومبهجة، لافتة إلى أن هناك مغنية كندية صوتها مبهر أيضًا، وجميع مغنيي الأوبرا.

أعمال خاصة بها

وتابعت «الديباني» أن تعمل في الوقت الحالي على أعمال خاصة بها برفقة موسيقيين معروفين، من آسيا والوطن العربي.