فرح الديباني لـ«الوطن» بعد مشاركتها بختام المونديال: أشكر المصريين لدعمهم لي

أعربت السوبرانو المصرية فرح الديباني، عن سعادتها البالغة، بعد غنائها النشيد الوطني الفرنسي، على هامش فعاليات نهائي كأس العالم، التي كانت بين المنتخب الفرنسي ونظيره الأرجنتيني، والتي انتهت بفوز راقصي التانجو في ركلات الترجيح.

فرح الديباني تشرح إحساسها بغنائها في حفل ختام كأس العالم

وقالت فرح الديباني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها كانت لا تتخيل المشاركة في بطولة بحجم كأس العالم، لأنها لم تكن مستعدة لها نفسيا، ووافقت على آخر اللحظات، واصفة بأنه إحساس مختلف لأنها كانت تغني أمام 85 ألف متفرج، بجانب الجمهور الذي كان يشاهد المبارة من شاشات التلفاز في جميع العالم.

وأضافت «الديباني» أنها تفاجأت بكمية الرسائل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن سعادتها لفرح المصريين لها، وأنها تحاول على قدر الإمكان أن تسعد الجمهور المصري، «أشكرهم جميعا على رسايل الحب».

مشاركة فرح الديباني بحفل ختام كأس العالم

شاركت فرح الديباني، بحفل ختام كأس العالم، عن طريق تقديماه النشيد الفرنسي قبل انطلاق المباراة التي يحضرها العديد من القادة من دول العالم ومنهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث ارتدت قلادة وحلق على الطراز الفرعوني.