رئيس جامعة القناة: ندعم الطلاب الموهوبين والمتفوقين من ذوي الهمم

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تولي اهتماما خاصا للطلاب المتفوقين من ذوي الهمم؛ للارتقاء بمستواهم العلمي إلى جانب مساعدة الطلاب المتعثرين وغرس الثقة بالنفس بهم.

وأضاف رئيس جامعة القناة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الجامعة تعمل على إتاحة الجو المناسب للطلاب مع العمل على حل مشاكلهم، وتقديم منظومة متكاملة للبيئة الأكاديمية لممارسة الحياة الجامعية المثالية.

ورش عمل ودورات تدريبية لرعاية الطلاب

وقال «مندور» إن جامعة قناة السويس تستهدف إقامة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والندوات لطلاب الجامعة، بهدف اكتشاف المواهب وتنمية المهارات، ودعم مهاراتهم للوصول بها إلى أعلى مستوي.

وأشار إلى أن الجامعة دشنت مركز الدعم الأكاديمي، الذي يحمل رسالة تقديم الدعم والرعاية المناسبة للطلاب المتفوقين والموهوبين، والارتقاء بمستوى الطلاب برئاسة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور تامر شوقي عبد المنعم، الأستاذ بكلية الزراعة مديرًا تنفيذيًا له.

وقال إن مصلحة الطالب هي الركيزة الأساسية التي يعمل من أجلها مركز الدعم الأكاديمي، مؤكدا رؤية المركز التي تهدف إلى تهيئة بيئة جامعية داعمة للتفوق والتميز الطلابي، إلى جانب دور اللجان المختلفة، لتقديم دعم ورعاية متميزة للطلاب المتفوقين والموهوبين.