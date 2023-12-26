موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إنهاء الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال في بيان إنه وجه بتوفير بيئة آمنة، وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء امتحانات امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة قناة السويس بمختلف الكليات، مشيرا إلى أن 43 ألف طالب وطالبة بالمراحل الجامعية المختلفة بجميع كليات الجامعة، يخضعون للامتحانات وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة للامتحانات.

مندور: 2 يناير انطلاق الامتحانات

وأوضح الدكتور ناصر مندور أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة قناة السويس تنطلق في الفترة من 2 حتى 26 يناير 2024، وفقًا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار إلى أنه كلف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بمتابعة الامتحانات بجولات يومية على اللجان المختلفة، موضحًا أن اختبارات التخلفات ستبدأ بعد انتهاء امتحانات متطلبات الجامعة في الفترة من 30 ديسمبر الجاري وحتى 1 يناير المقبل.