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تعيينات مترو الأنفاق.. اعرف طريقة التقديم لوظائف 2023

كتب:

سلامة عامر
10:54 ص | الأحد 17 ديسمبر 2023
محطات مترو الأنفاق بالخط الثالث

محطات مترو الأنفاق بالخط الثالث

حددت الشركة الفرنسية «اّر. إيه. تي. بي» المسؤولة عن تشغيل الخط الثالث للمترو، آلية التقديم لوظائف الخط الثالث بمحطات «السودان، والبوهي، وإمبابة، والقومية، ومحور روض الفرج، والطريق الدائري» من خلال التواصل مع الأرقام التالية «01011471676 - 01207273996 - 01123894722».

راتب ومدة العمل بوظائف مترو الانفاق 2023

وأوضحت الشركة الفرنسية «اّر. إيه. تي. بي» عبر منشور على فيس بوك، أنّ الراتب للوظائف المعلن عنها يبدأ من 3300 جنيه ويصل إلى 4 آلاف جنيه من خلال العمل 6 أيام أسبوعيا، 10 ساعات يوميا أو 12 ساعة في ورديات أخرى.

وأكدن أنّ الوظائف تشمل «تأمين طبي واجتماعي - تأمين شامل علي الحياة - دورات تدريبية مجانية - ترقيات في مجال الأمن الإداري - اليونيفورم مجانا - زيادة سنوية».

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف مترو الأنفاق 2023

وحددت الشركة الفرنسية «اّر. إيه. تي. بي»، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها للعمل بالخط الثالث لـ مترو الأنفاق، كما يلي.

- أن يتمتع المتقدم لوظائف مترو الخط الثالث بالطول المناسب.

- أن يتمتع المتقدم لوظائف مترو الخط الثالث بالهيئة المناسبة.

- أن يتمتع المتقدم لوظائف مترو الخط الثالث بإجادة القراءة والكتابة.

- مهام الوظيفة: تنظيم حركة الركاب على أرصفة المترو والأمن العام بالمحطة.

الأوراق المطلوبة من المتقدمين لشغل وظائف الخط الثالث للمترو 2023

وأعلنت الشركة الفرنسية «اّر. إيه. تي. بي»، الأوراق المطلوبة من المتقدمين لشغل وظائف الخط الثالث للمترو صورة البطاقة وفيش وصور شخصية.

طول ومحطات المرحلة الجديدة للمترو

ويبلغ طول المرحلة الجديدة المقرر افتتاحها بالخط الثالث لمترو الأنفاق 6.6 كيلومتر، وتشمل محطات (السودان نفقية) + 4 محطات علوية (إمبابة – البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) + 1 محطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج).

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.