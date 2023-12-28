«مترو الأنفاق» يكشف تفاصيل مد ساعات العمل بالخطوط الثلاثة مجددا

قال أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، إن الشركة المسؤولة عن الخطين الأول والثاني للمترو، وشركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، المعروف بالخط الأخضر، لم تصدر حتى الآن تعليمات جديدة بشأن قرار مد ساعات العمل بالخطين الأول والثاني للمترو ساعة إضافية أخرى من كل خميس، والذي من المقرر أن ينتهي اليوم العمل به.

متابعة جدول تشغيل المترو

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن قرار المد استمر لمدة شهر دون أي معوقات، وحرصت الشركة على متابعة جدول تشغيل المترو على مدار الساعة، لافتا إلى استمرار أعمال الصيانة لجميع القطارات بصفة يومية لضمان أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

خطوط المترو تعود للعمل لما كانت عليه سابقا

وأكد مصدر مسؤول بشركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو»، أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار يُفيد بمد ساعات العمل بالخط الثالث للمترو لأكثر من شهر حتى الآن، موضحا أن القرار الخاص بمد ساعات العمل ينتهي اليوم الخميس، وتعود الخطوط لما كانت عليه سابقا.