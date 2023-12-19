فريق عمل في مترو الأنفاق لمساعدة الركاب لاستخدام ماكينات صراف التذاكر آليا

خصصت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، فريق عمل من الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالتعاون مع فريق عمل من إدارة إيرادات الركاب بالخطين الأول والثاني، حيث يتواجدون على ماكينات الصراف الآلي TVM لتقديم المساعدة والتعريف بالخدمات التي تقدمها الماكينة، وتلاحظ منذ بدء اليوم الأول لدخول الخدمة المميكنة الجديدة تخفيف الزحام على شبابيك التذاكر ومكاتب الاشتراكات.

يأتي ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس علي الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بتكليف الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، وبالتعاون مع الإدارة العامة لإيرادات الركاب بالخطين الأول والثاني لتوجيه ومساعدة المواطنين على استخدام ماكينات الصراف الآلي TVM بعد تركيبها وتشغيلها بمحطات المترو بالخط الأول والثاني.

وأعلنت الشركة في بيان سابق، تفعيل ماكينات آلية TVM لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات وشحن محفظة التذاكر، كما جرى تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي بمحطات المترو المختلفة بالخطين الأول والثاني طبقا لكثافة الركاب بالمحطات والتي تتميز بسهولة الاستخدام من خلال شاشة سهلة الاستخدام تعرض بيانات إمكانيات الماكينة من خلال اللغة العربية أو الإنجليزية، ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار، وتتيح ماكينات الصراف الآلي TVM الخدمات التالية.

- بيع تذاكر الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر في العملية الواحدة.

- بيع وشحن محفظة التذاكر.

- تجديد اشتراكات الجمهور وإعادة شحن محفظة التذاكر.

- تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات «5 و10 و20 و50 و100 و200»، وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف جنيه.

ويمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون والتي تعتبر خدمة جديدة لجمهور الركاب، تتيح لحامل المحفظة استخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الالتزام بهم في محطات الخروج.

وتسعى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، لتقديم كل ما هو حديث ويساهم في رحلة مريحة سريعة آمنة لجمهور الركاب من مستخدمي الخطين الأول والثاني.

وناشد أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي للمترو، جمهور الركاب في الخط الأول والثاني التواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة واتساب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على فيس بوك وعبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، لتلقي الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بجميع الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.