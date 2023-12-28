3 خدمات جديدة تقدمها ماكينات صراف التذاكر الآلية في مترو الأنفاق (صور)

أتاحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو خدمات جديدة على ماكينات الصراف الآلي بمحطات المترو، بشأن الحصول على تذاكر المترو إلكترونيا، وذلك في إطار التحول الرقمي لميكنة الخدمات بالكامل.

شراء تذاكر مغناطيسية جديدة

وفق الفريق المتخصص من الشركة المصرية لتسهيل عملية حجز التذاكر من الماكينات لجمهور الركاب، يمكن استخدام ماكينة صرف التذاكر الآلي في إحدى العمليات المتنوعة، أولها شراء تذاكر مغناطيسية جديدة وذلك باختيار محطة البداية ومحطة الوصول وعدد التذاكر المطلوبة، أو شراء بطاقة لاتلامسية جديدة بتحديد المبلغ المطلوب تحميله على البطاقة الجديدة، وعرض تفاصيل البطاقة الخاصة بالراكب أو إعادة تحميل البطاقة بمبلغ جديد بعد وضعها على قارئ البطاقات.

ويتنوع المبلغ الذي يمكن شحنه في البطاقة ما بين 50 جنيها و30 جنيها و20 جنيها و200 جنيها و100 جنيه و80 جنيها، كما تعرض الماكينة الخريطة الكاملة لخطوط المترو الثلاثة حتى يتثنى للراكب اختيار محطة الوصول في أي خطة بسهولة.

ماكينات الصراف الآلي

وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أنه منذ بداية تركيب ماكينات الصراف الآلي الجديدة تلاحظ إقبال كبير عليها من جمهور الركاب، موضحاً أنه تسهيلاً وتيسيرا على جمهور الركاب حرصت على تخصيص فريق من إدارة العلاقات العامة بالتعاون مع إدارة إيرادات الركاب بتوجيه ومساعدة الركاب لاستخدام الماكينات والتعريف بالخدمات التي تقدمها.