بعد إغلاق الطرق لساعات.. «الوطنية للطوارئ» تحذر من شبورة ضبابية بالإسماعيلية

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في محافظة الإسماعيلية ومدن القناة من شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب على الطرق السريعة والصحراوية خلال الساعات الأولى من صباح غد الاثنين.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في منطقة القناة وسيناء، إن طقس غد الاثنين يشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ليسود غداً طقس معتدل نهاراً، بارد ليلاً وتسجل فيه درجات الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

شبورة ضبابية على الطرق

وقال بيان شبكة الطوارئ إن الظاهرة المؤثرة صباحا هي الشبورة المائية، والتي تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي قد تؤثر على الحركة المرورية.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين من التحرك على الطرق السريعة والصحراوية خلال ذروة الشبورة، لعدم تعريض حياتهم للخطر والتسبب في وقوع حوادث مرورية مطالبة المواطنين، بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور.

إغلاق طريق الإسماعيلية 4 ساعات

وتسببت الشبورة الكثيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في إغلاق طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي لـ4 ساعات متواصلة من السادسة صباحا وحتى العاشرة بسبب انعدام الرؤية الأفقية على الطرق.