مهندس بمحطة الدلتا الجديدة: الخرسانة المستخدمة في المشروع تقدر بـ270 مترا مكعبا

قال أحد المهندسين بمشروع محطة الدلتا الجديدة، إن تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة في عامين عبارة عن إنجاز بالمقاييس كلها، مشيرًا إلى أن القائمين على المشروع كان هدفهم في المقام الأول الانتهاء من هذا المشروع لتوفير المياه التي كانت تهدر قبل إنشاء هذا المشروع.

المشروع ثاني أكبر مشروع في العالم

وتابع «أحمد»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي بجولة ميدانية بمحطة الدلتا الجديدة، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية Ten، مساء الأحد، أن الخرسانة المستخدمة في المشروع تقدر بـ270 مترا مكعبا من الخرسانة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع ثاني أكبر مشروع في العالم وليس بمصر فقط.

وأضاف أن حجم البنية التحتية في هذا المشروع ضخم جدًا، وقطر الماسورة المستخدمة يقدر بـ3 أمتار، ويتم لحم هذه المواسير بلحام داخلي وخارجي، حتى لا يحدث تسريب تحت الأرض، مشيرًا إلى أن هذه المواسير تقع على عمق 6 أمتار تحت الأرض.