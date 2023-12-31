بروتوكول تعاون بين «إيثيدكو» و«تضامن الإسكندرية» لتنفيذ مشروع مركز تأهيل شامل

وقع هشام رياض رئيس مجلس إدارة شركة إيثيدكو، بروتوكول تعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لتنفيذ مشروع مركز تأهيل شامل لتقديم خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل لذوي الهمم بالعامرية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمسئولية المجتمعية والتي تهدف لدعم وزيادة مساهمةِ القطاع في التنمية المجتمعية ولا سيما في المناطق الأولى بالرعاية

يهدف البروتوكول لتنفيذ أعمال تطوير وتجهيز للدور الأرضي

‎ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ أعمال تطوير وتجهيز للدور الأرضي والأول علوي بمبنى وزارة التضامن الاجتماعي الكائن مقرها أمام مساكن الناصرية الجديدة بحي العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية وتجهيزه كمركز تأهيل شامل لتقديم خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل لذوي الهمم بما يتوافق مع المواصفات القياسية المصرية لتلك الأعمال.

‎ويأتي توقيع البروتوكول ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية بمختلف محافظات مصر.

يذكر أن قطاع البترول قد قام خلال الأعوام السابقة بتنفيذ العديد من مشروعات المسئولية المجتمعية في محافظة الإسكندرية في مجالات الصحة والتعليم والتدريب وبناء القدرات وإعادة بناء وتأهيل عدد كبير من المنازل بقرى المحافظة، وذلك في إطار ما يوليه القطاع من اهتمام كبير بتنمية قرى ومدن محافظة الإسكندرية الأكثر احتياجًا في ظل تواجد عدد ضخم من مشروعات ومواقع العمل البترولي بالمحافظة.