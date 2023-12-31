حملات مكثفة لإزالة القمامة والمخلفات من شوارع الإسماعيلية

تشهد محافظة الإسماعيلية خلال الفترة الحالية حملات يومية لرفع وإزالة الأتربة والقمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والميادين ضمن الحملة التي انطلقت قبل شهرين لاستعادة الوجه الحضاري للمحافظة ومنع انتشار الأمراض.

محافظ الإسماعيلية: نركز على القري والمراكز في الحملة

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الوحدات المحلية تركز بشكل يومي على رفع تكدسات القمامة ومخلفات البناء من الشوارع والمناطق المجاورة للمناطق السكانية لمنع انتشار الأمراض.

ونجحت الحملة في حي اول الإسماعيلية فيرتفريغ صناديق القمامة وكنس ورفع الأتربة ومخلفات قص الأشجار بحمولة تقدر بـ 119 طن بمناطق المحطة الجديدة وشارع سوريا وطريق البلاجات ومنطقة البهتيني وطريق كارفور، فيما تم رفع 38 طن قمامة ومخلفات ومواد صلبة من نطاق الشوارع الرئيسية والفرعية من نطاق مدينة المستقبل.

وفي مركز القنطرة غرب تم رفع 89 طن من القمامة ورفع 128 طن من القمامة في مدينة فايد وقرى سرابيوم، كسفريت، فنارة، هويس سرابيوم، وأبوسلطان، ورفع 48 طن قمامة ومخلفات من المدينة وقرى «المحسمة القديمة، 30 يونيو، أم عزام، الوادي الأخضر».

وفي مركز ومدينة أبوصوير تم رفع 93 طن قمامة ومخلفات من مدخل المدينة، والشوارع الرئيسية، والفرعية، وتوابع المدينة، كما تم رفع مخلفات القمامة من قري «المحسمة الجديدة، السبع آبار الغربية، السبع آبار الشرقية، المنايف، أبوصوير البلد، والواصفية».