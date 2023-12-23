منحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المعلمين الذين لم يجتازوا الاختبارات بمسابقة تعيين 30 ألف معلم، فرصة لاستلام الالتماسات والتظلمات، تمهيدًا لتنظيم التواصل معهم لمنحهم فرصة أخرى وذلك من خلال رابط مسابقة التربية والتعليم 2024.

رابط مسابقة التربية والتعليم 2024.. تعيين 30 ألف معلم

ويستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لبدء مسابقة تعيين 30 ألف معلم، والتي ستبدأ في شهر يناير المُقبل وذلك للتمكن من سد العجز وتلبية الاحتياجات الخاصة بالعملية التعليمية والتقديم من خلال رابط مسابقة التربية والتعليم 2024.

كما يستعد الجهاز أيضًا للإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم مساعد للعام الثالث، وذلك في يناير المقبل، ليتم تعيين 23232 معلمًا مساعدُا، مع تعيين 11114 معلم مساعد فصل، و18886 معلم مساعد مادة»، بالإضافة إلى تنفيذ مسابقة أخرى في شهر يونيو المقبل تشمل الأعداد غير المستوفاة من المسابقتين الأولى والثانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الإجراءات الخاصة بمسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الأولى تمت وفق الضوابط القانونية، وبشفافية ونزاهة عالية، وإعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، ووفقا لتوجيهات وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، من المقرر وضع الضوابط المعلنة لتوزيع المعلمين الجدد، وفقا لمناطق سد العجز والتوزيع الجغرافي.