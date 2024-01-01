فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في كفر الشيخ للصيانة اليوم

أعلنت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 11 قرية ومنطقة بمركز ومدينة دسوق، اليوم الاثنين، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية والطارئة اللازمة لعدد من المحولات والمغذيات، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء اليوم الاثنين

وذكر بيان صادر عن هندسة كهرباء دسوق، أنّ القرى التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي اليوم الاثنين، بمركز دسوق هي «شابة، ولاصفير، وفرامون، والنوايجة، وإبطو»، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة من عصر نفس اليوم، ولمدة 7 ساعات، وذلك لفصل مغذي سيدي سالم لعمل الصيانة اللازمة.

وأضاف البيان، أنّه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة دسوق وهي «أبراج الياسمين، وأم القرى، والتشييد والبناء، وحي مكة، والسلخانة، والتأمين الصحي»، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف من ظهر نفس اليوم، ولمدة 4 ساعات، لعمل الصيانة اللازمة.

إجراء أعمال الصيانة الدورية والطارئة اللازمة لعدد من المحولات

وناشدت هندسة كهرباء دسوق أصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس الموجودة في المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، بتدبير احتياجاتهم، حتى عودته مرة أخرى عقب الانتهاء من الصيانة الدورية والطارئة اللازمة.