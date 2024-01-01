أسعار البيض اليوم الاثنين 1-1-2024 في الأسواق.. تعرف عليها

شهدت أسعار البيض اليوم الاثنين 1-1-2024 بالمزارع والأسواق، انخفاضا ملحوظا مع استمرار العمل ضمن مبادرة الحكومة من أجل خفض أسعار السلع الأساسية، حسبما أشارت بيانات الموقع الرسمي للأسعار المحلية والعالمية التابع لمجلس الوزراء وبورصة الدواجن.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض ما قيمته 125 جنيها في المزارع، بينما يتغير السعر قليلا عندما يصل للمستهلك، وبعد إضافه مصاريف النقل من قبل التجار للمزارع، واحتساب هامش الربح.

أسعار البيض الأبيض اليوم في السوق

سجلت أسعار البيض الأبيض بالمحلات والأسواق المحلية ما بين 125 لـ 135 جنيها، وفق بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طبق اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر في الأسواق

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم في البورصة ما قيمته 124 جنيها للطبق، بينما يصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 130 لـ150 جنيها.

سعر البيض البلدي في السوق

وتراوحت أسعار البيض البلدي اليوم بالأسواق والمزارع، ما بين 139 لـ140 جنيها للطبق.

يذكر أنه قد تتغير الأسعار بشكل دائم للمستهلك وبالأسواق المحلية، عن السعر المعلن ببورصة البيض الرئيسية والمزارع والشركات المنتجة، فيما تختلف بالأسواق للمستهلك بمقدار تراوح ما بين 5 لـ20 جنيها للطبق.