البابا تواضروس: أحب في الرئيس السيسي البُعد الديني.. ولم أسمع له خطابا إلا وبه ذكر الله

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إنه يحب في الرئيس عبدالفتاح السيسي بُعده الديني، فليس هناك خطاب له قاله إلا ويذكر فيه اسم الله، وهذه نقطة مهمة للغاية وجوهوية، مردفا: «صحيح أنا رئيس في مكان ما، لكن بسماح من الله وبقدرة من الله أعمل وأخدم وأعمل وليس بشطارتي».

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حوار خاص ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن القيادة السياسية «مايسترو» لمصر كلها، وكلمة مايسترو بمعنى أنه يعرف يحرك الجهات كلها، وفي النهاية تخرج سيمفونية جميلة، وهذا ما يراه على أرض مصر، وهذا شكل من أشكال الإعجاب بقيادة الدولة.

وأشار إلى أنه يلمس إنجازات حتى على مستوى الإنسان العادي مثل الطرق التي وفرت وامتدت وأصبحت سبب فخر كبير للمصريين كلهم، ومن ثم هناك نوع من التلاقي والإعجاب بشخصية الرئيس السيسي في إدارة شؤون البلد.