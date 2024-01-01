تعليمات مهمة بشأن سفر الأطفال الأقل من 6 أعوام دون ذويهم.. تطبق اليوم

وافقت شركة مصر للطيران على سفر بعض الأطفال القصر الأقل من 6 أعوام دون ذويهم إلى خارج مصر؛ ولكن بعد إتمام عدد من الشروط تطبق اليوم الاثنين 1 يناير 2024.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» التعليمات المهمة بشأن سفر الأطفال الأقل من 6 أعوام دون ذويهم والتي تُطبق بداية من اليوم.

1- من بين الشروط التي يسمح فيها للأطفال الذين يزيد أعمارهم عن سنتين والأقل من 6 أعوام السفر دون ذويهم أنه لا يسمح للقاصرين الذين لا يرافقهم أحد الأشخاص البالغين في رحلتهم الصعود على الطائرة إلا في حالة واحدة وهي مرافقتهم من أحد المضيفين.

2- يقوم الوصي القاصر بدفع التذكرة كاملة للشخص المضيف وذلك حسب درجة الخدمة التي يتم مرافقة القاصر عليها.

3- يلزم على الشخص الوصي الذي تم تفويضه أن يقوم بتسليم الطفل في مطار المغادرة.

4- يجب استكمال نموذج Egypt air للقُصر غير المصحوبين وتوقيعه بشكل صحيح من قبل الوصي أو الوالد «الوالدين».

5- يجب على الوالدين الأوصياء على الطفل القاصر والذين ذكروا في النموذج الخاص بالقُصر غير المصحوبين مقابلة طفلهم عند الوصول في المطار.

6- كما أنه يجب على الأشخاص المضيفين الجويين الإضافيين مرافقة الطفل أثناء الرحلة.

7- وبالنسبة لمقاعد مخرج الطوارئ لا يحق للقاصرين غير المرافقين الجلوس عليها.

8- أما فيما يخص سعر التذكرة سيكون ثمنها للقُصر غير المصحوبين بنسبة 100% من الثمن الخاص بالتذكرة الساري للأشخاص البالغين.