مصر للطيران: بدء منع سفر الأقل من 18 عاما 1 يناير المقبل

أعلنت شركة مصر للطيران، عبر موقعها الرسمي، عن تعليمات وقرارات جديدة مهمة، جاء نصها على النحو التالي:

- اعتبارًا من 1 يناير 2024، لا يُسمح للقصر (أقل من 18 عامًا) بالسفر خارج مصر إلى أي وجهة أخرى دون ذويهم.

- في حالة سفر القاصر (أقل من 18 عامًا) بمفرده، يجب عليه الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- فيما يتعلق بالفرق الرياضية الحاصلة على قرار من وزارة الشباب والرياضة (مع ختم النسر بجمهورية مصر العربية)، يمكنها السفر دون الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصالات.

- الفرق الرياضية التي تحمل خطابًا من اتحاد اللعبة يجب الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال».

​- السفر منفردًا يمكن أن يكون تجربة مثيرة مليئة بالمغامرة للصغار.

- يتم تصنيف الأطفال الذين يسافرون بمفردهم دون إشراف من أحد الأخوة/الأخوات الذين يبلغ عمرهم 16 عامًا أو أكثر أو أحد الوالدين أو وصي، على أنهم قُصَّر غير مصحوبين ببالغين، ويشمل الأطفال المسافرين في درجة أو مقصورة مختلفة عن أحد الأخوة/الأخوات أو أحد الوالدين أو الوصي.

طريقة الحجز للقصر أقل من 18 عاما

- يجب أن يحمل القصر الذين لا يرافقهم شخص بالغ وثيقة تثبت سنهم.

-يجب الحصول على حجز مؤكَّد عليه مسبقًا.

- لحجز تذكرة سفر لقاصر غير مصحوب، يرجى الاتصال بمكتب EGYPTAIR المحلي، حيث ستحتاج إلى استكمال نموذج القُصَّر غير المصحوبين (UM) قبل التسجيل، وهذا النموذج متاح في مكتب EGYPTAIR المحلي أو من خلال وكيل السفر لديك.

عندما يتم حجز رحلة للقُصَّر غير المصحوبين عبر الإنترنت، يلزمك الاتصال بمكتب EGYPTAIR من أجل استكمال نماذج القُصَّر غير المصحوبين (UM) المطلوبة.

- ​القاصر الذي عمره أقل من عامين: القُصَّر غير المصحوبين والذين تقل أعمارهم عن عامين ربما لا تتم الموافقة على نقلهم.

- تتم الموافقة على نقل القُصَّر غير المصحوبين والذين تزيد أعمارهم على عامين وتقل عن 6 أعوام شريطة أنه: ​لا يسمح للقاصرين الذين لا يرافقهم شخص بالغ في رحلتهم بالصعود على متن الطائرة إلا في حال مرافقتهم من أحد المضيفين.

يدفع وصي القاصر تذكرة المضيف وفقا لدرجة الخدمة التي يرافق عليها القاصر.​

- يجب استكمال نموذج EGYPTAIR للقُصَّر غير المصحوبين وتوقيعه بشكل صحيح من قبل الوصي و/أو الوالد (الوالدين).

- يجب على الوصي المفوض تسليم الطفل في مطار المغادرة.

- عند الوصول، يجب على الوالدين/الأوصياء المذكورين في نموذج القُصَّر غير المصحوبين مقابلة الطفل في مطار الوصول.

- يجب على المضيفين الجويين الإضافيين مرافقة الطفل أثناء الرحلة.

- لا يحق للقاصرين غير المرافَقين الجلوس على مقاعد مخرج الطوارئ.​

سيكون ثمن التذكرة للقُصَّر غير المصحوبين بنسبة 100% من ثمن التذكرة الساري للبالغين، بالإضافة إلى ثمن تذكرة الذهاب الساري للبالغين بالكامل للمضيفين الجويين.