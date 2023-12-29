«مصر للطيران» تسير 3 رحلات لعودة الفرق المشاركة في كأس السوبر

أعلنت شركة مصر للطيران تسيير 3 رحلات جوية خاصة لعودة الفرق المصرية المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقام في نسخته الأولى بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 25 حتى 28 ديسمبر الحالي، موضحة أنّ بطل السوبر وحامل اللقب النادي الأهلي وصل إلى القاهرة عبر رحلة الشركة رقم MS3902 على متن طائرة من طراز إيرباص A320Neo عقب فوزه بالبطولة.

وصول فريقي مودرن فيوتشر وبيراميدز

وأضافت الشركة أنّ بعثة فريق مودرن فيوتشر الحاصل على المركز الثاني بالسوبر المصري الذي أقيم في أبوظبي عادت للقاهرة في الـ1 ظهرًا عبر الرحلة الخاصة رقم MS3011 التي أقلعت مطار أبوظبي، كما تقلع رحلة مصر للطيران رقم MS3013 من أحدث طرازات إيرباص A320Neo من مطار أبوظبي إلي مطار القاهرة الدولي لنقل بعثة فريق بيراميدز لكرة القدم عقب فوزه بالمركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

«مصر للطيران» تهنئ الأهلي لفوزه بالسوبر

وهنّأت شركة مصر للطيران النادي الأهلي بمناسبة فوزه بلقب السوبر المصري، متمنية التوفيق لكل المنتخبات والأندية المصرية المشاركة في جميع البطولات في مختلف الألعاب الرياضية.