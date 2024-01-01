البابا تواضروس يترأس أول قداس إلهي في 2024 من الإسكندرية

دقت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، منذ قليل، أجراسها مع أول دقيقة في العام الجديد 2024 في تقليد سنوي معتاد كون الأجراس تعد أحد المدلولات المهمة في الكنيسة ويتم البدء بها في جميع الأحداث المهمة.

أول قداس إلهي في عام 2024

وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أول قداس إلهي في عام 2024 من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وهو الذي بدأ مع أول دقائق العام الجديد والذي يستمر إلى الثانية فجرا.

البابا تواضروس في أول صلاة بالعام الجديد: يارب من حبك لنا أعطيتنا نعمة الحياة

وصلى البابا صلاة مع بداية العام الجديد قائلا: «يارب من حبك لنا أعطيتنا نعمة الحياة وأن نتواجد في هذا الزمان، وعطاياك التي تغمرنا بمحبتك.. أنت الإله الصالح الذي خلقت كل البشر وأعطيتهم سبل الحياة، ولا تنسى خليقتك».

وتابع: «يا إلهنا تمردنا على محبتك وسقطنا في خطايا كثيرة، لكن كلنا نأمل أن نبدأ بدءًا حسنا في العام الجديد، نوعدك أن نرضيك في هذا العام، ونطلب ملكوت الله وبره فيزاد لنا».