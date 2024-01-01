وائل جسار يوقف حفله لالتقاط الصور التذكارية مع الجمهور (فيديو)

أحيا الفنان وائل جسار حفلا غنائيا في أحد الفنادق الكبرى بمصر، ضمن حفلات موسم رأس السنة، وشارك جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» فيديو له أثناء الحفل.

وتفاعل الجمهور مع أغاني «جسار» بالرقص والغناء وطلب الجمهور أثناء الحفل التقاط الصور التذكارية معه، ليلبي طلبهم أثناء الغناء وقرر فجأة توقف الحفل مازحا مع جمهوره قائلا: هغني ولا نتصور»، ليقرر توقف الغناء 10 دقائق لالتقاط الصور معهم.

حفلات وائل جسار ليلة رأس السنة

وأحيا وائل جسار في ليلة رأس السنة حفلين غنائيين في مصر بأحد الفنادق الكبرى، التي روج لها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلا: «حفلات مصر في رأس السنة يوم 31 ديسمبر».