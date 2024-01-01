محمد عادل إمام يحتفل بتحقيق فيلم «أبو نسب» 20 مليون جنيه إيرادات بمصر

احتفل الفنان محمد عادل إمام، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتحقيق فيلمه الجديد «أبو نسب»، والذي يعرض حاليا في دور العرض، إيرادات 20 مليون جنيه.

ونشر محمد عادل إمام البوستر الدعائي معلقا: الحمدلله .. أول خبر حلو في السنة الجديدة أبو نسب 20 مليون إيرادات في مصر.

فيلم أبو نسب

وحقق فيلم أبونسب نجاحًا كبيرًا في دور العرض المصرية حيث تصدر إيرادات شباك التذاكر،كما تصدر التريند في عدد من المنصات الالكترونيه في الساعات الاولي من طرحه فالسينمات.

ويشارك في بطولة فيلم أبو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.