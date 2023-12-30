محمد عادل إمام يتصدر التريند في 4 دول عربية بفيلم «أبو نسب»

احتفى الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتصدر تريند موقع التدوينات القصيرة x في 4 دول عربية بفيلمه الجديد «أبو نسب».

ونشر محمد عادل إمام البوستر الدعائي معلقا: «الحمدلله أبو نسب محمد عادل إمام، مشيرا لتصدره التريند في مصر والإمارات والسعودية والكويت».

فيلم أبو نسب

وما زال الفنان محمد عادل إمام يحصد نجاح فيلم «أبو نسب» والذي تصدر إيرادات شباك التذاكر، كما نال إشادات النقاد والجمهور.

ويشارك في بطولة فيلم أبو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.