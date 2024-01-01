3 فنانون يحتفلون بعيد ميلادهم في أول أيام 2024.. بينهم دنيا سمير غانم

يحتفل 3 فنانون بعيد ميلادهم اليوم في أول أيام العام الجديد، ونستعرض خلال السطور التالية هؤلاء الفنانين وكيف استقبلوا العام الجديد وعيد ميلادهم بكلمات لهم على السوشيال ميديا.

عيد ميلاد محمد شاهين

واحتفل المطرب محمد شاهين عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مع جمهوره بعيد ميلاده الـ28 بنشر صورة علق عليها قائلا: It’s my birthday 28 اللهم لك الحمد والشكر على كل حاجة مريت بيها في حياتي، كل سنة وأنتم طيبين وبخير وكل سنة وأنا طيب وبخير.

عيد ميلاد رانيا محمود ياسين

كما احتفلت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بعيد ميلادها قائلة: اليوم عيد ميلادي اللهم استودعتك سنة مرت من عمري وسنة جديدة تضاف لي اللهم اجعلها سنة خير وسلام وأمان وتحقيق كل الأمنيات يارب العالمين.

عيد ميلاد دنيا سمير غانم

كما احتفل الإعلامي رامي رضوان بعيد ميلاد زوجته دنيا سمير غانم عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: كل سنة وأنت طيبة حبيبتي، يا رب السنة الجديدة ربنا يملأها لك خير وفرح وسعادة ونحاح ورضا، وربنا يديم عليكي طاقة الخير والبهجة والحب اللي بتنوري بيهم الدنيا ما شاء الله.