لطفي لبيب: أتمنى انتهاء الحروب في العام الجديد واستقرار المنطقة بالكامل

قال الفنان لطفي لبيب، إنه يتمنى في عام 2024، وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لأن الوضع أصبح مأساويًا هناك، والحياة في غزة أصبحت دمارًا، بسبب ما فعله جيش الاحتلال الإسرائيلي.

«لبيب»: أتمنى أن يستقر الوضع في السودان الشقيقة

وأوضح «لبيب» خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أن من بين أمنياته أن الوضع في السودان الشقيقة يستقر وتعود الحياة لطبيعتها، قائلا: «أتمنى الدنيا تهدى شوية، ونفسي الحروب اللي ملهاش لازمة تنتهي، زي ليبيا شرقها وغربها تستقر وتبقى دولة زي ما كانت».

وتابع: أتمنى أن الدنيا تهدأ شوية عشان نعرف ناخد نفسنا ونبقى كويسين.