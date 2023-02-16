الفنان لطفي لبيب عن القناة الوثائقية: كل ركن في مصر يحتاج إلى توثيق

تنطلق القناة الوثائقية المصرية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في الثامنة مساء 19 فبراير المقبل، بعد فترة طويلة من التجهيزات، الأمر الذي أشاد به الكثير من المثقفين والفنانين.

لطفي لبيب يشيد بالقناة الوثائقية

أشاد الفنان لطفي لبيب بخطوة إطلاق القناة الوثائقية خلال الفترة المقبلة قائلاً: «إن مصر تمتلك قناة للأفلام الوثائقية شيء مهم، فكل ركن داخل أرض مصر يحتاج إلى التوثيق، فالأفلام الوثائقية تضيف المعلومة وتوثق التاريخ وتبهرنا برؤية أقوى وأوضح، وتفتح الآفق تجاه أماكن سياحية جديدة».

لطفي لبيب يتحدث عن الأماكن التي يجب أن توثق

وأضاف لطفي لبيب، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «هناك أماكن كثيرة في مصر تحتاج إلى التوثيق على سبيل المثال هضبة المقطم، نحن نملك هناك أحد الأديرة المسيحية التي تكاد تصل إلى حد الإعجاز وخلق الطبيعية، ونحتاج أن نري ذلك من خلال الأفلام الوثائقية، بالإضافة إلى المراكب النيلية والصيادين، وغيرها من المعالم السياحية الموجودة بمصر، فهذا يساعد على زيادة السياح في مصر، ويعطي صورة إيجابية عن مصر ».

القناة الوثائقية الجديدة

وتتناول القناة بشكل أساسي عرض الأفلام الوثائقية في عدد من المجالات أبرزها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الإعلامي أحمد الدريني، رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي شريف سعيد، رئيسًا للقناة الوثائقية.