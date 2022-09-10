الفنان لطفي لبيب: إصابتي بجلطة سبب ابتعادي عن المسرح

كشف الفنان لطفي لبيب، عن سبب ابتعاده عن تقديم العروض المسرحية، خلال الفترة الماضية، وقال على هامش المؤتمر الصحفي المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية لإعلان تفاصيل الدورة الخامسة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، إنه يعتز بالمسرح، ويعتز بمشاركته في العديد من العروض، لافتا إلى أنه أصيب بجلطة منعته من المشاركة في الأعمال المسرحية.

موعد الدورة الخامسة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

وتقام الدورة الخامسة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، تحت رعاية الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في الفترة من 12 وحتى 16 سبتمبر الحالي.

وتضم اللجنة العليا للمهرجان، صفية العمري، ولطفي لبيب، وإيهاب فهمي، والدكتور مصطفى سليم، والدكتورة عايدة علام، والدورة مهداة لاسم الفنان الراحل خالد صالح.

إيهاب فهمي يعتذر عن حضور المؤتمر بعد إصابته بكورونا

واعتذر الفنان إيهاب فهمي عضو اللجنة العليا للمهرجان، عن حضور المؤتمر الصحفي، وأبلغ رئيس المهرجان بإصابته بفيروس كورونا، وهو ما أعلنه خلال المؤتمر.