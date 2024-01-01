«الأرصاد» تحذر من تقلبات طقس اليوم.. ضباب كثيف على الطرق وأمطار متفرقة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية وضباب كثيف على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد على بعض المناطق، مشيرة إلى أن حالة الطقس اليوم سيكون معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار على السواحل

وأضافت الهيئة أن الأمطار ستكون مستمرة لكنها ستكون من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، محذرة أن الأمطار ستزيد مع بداية ساعات المساء على السواحل الغربية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط (الإسكندرية - البحيرة- كفرالشيخ -دمياط)، في حين تصبح خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وقد تمتد مساء إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة

وجاءت درجات الحرارة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 20- 14

6 أكتوبر 21- 13

بنهــــا 20 -14

دمنهور 20- 14

وادي النطرون 21- 13

كفر الشيخ 20- 13

المنصورة 20 - 14

الزقازيق 21 - 13

شبين الكوم 20- 13

طنطا 20- 14

دمياط 21 - 14

بورسعيد 20- 14

الإسماعيلية 22- 13

السويس 21- 14

العريش 21 -13

رفح 20- 12

رأس سدر 22- 14

نخل 19- 7

كاترين 15- 5

الطور 22- 13

طابا 21- 14

شرم الشيخ 25 -17

الإسكندرية 21 -13

العلمين الجديدة- 20 12

مطروح 20- 11

السلوم 19 -11

سيوة 20- 9

رأس غارب 24 -14

الغردقة 25- 15

سفاجا 24 -14

مرسى علم 25 -15

شلاتين 26- 18

حلايب 24- 19

أبو رماد 25 -18

رأس حدربة 23 - 19

الفيوم 20- 12

بني سويف 21- 11

المنيا 21 -10

أسيوط 21- 9

سوهاج 23 -11

قنا 24- 12

الأقصر 25- 12

أسوان 26- 13

الوادي الجديد 23- 9

أبوسمبل 24- 12