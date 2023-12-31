حالة الطقس أول يوم من 2024.. شبورة كثيفة خلال الصباح وأمطار متوسطة

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، وهو اليوم الذي يوافق أول أيام العام الجديد 2024، متوقعة أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.

ظواهر جوية في رأس السنة

وأوضحت «الأرصاد» أن غدًا تسود شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية والوجه البحري، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 40%، وإليك أهم الظواهر في القاهرة الكبرى:

- درجة الحرارة العظمى تصل إلى 22 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

- درجة الحرارة الصغرى تهبط حتى 14 درجة مئوية.

يسود طقس غائم جزئيًا مع شبورة مائية صباحًا.

الرياح: شمالية شرقية 10-15 كم/ساعة.

درجات الحرارة غدا

فيما يخص درجة الحرارة اليوم العظمى والصغرى كالآتي:

القاهره والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13.