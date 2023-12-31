الأرصاد تحذر من طقس الاثنين.. شبورة مائية على الطرق الزراعية ورياح بالسواحل الشمالية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، في محافظات مصر، حيث يسود جود معتدل نهارًا، بارد ليلًا، وتتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تصل إلى حد الضباب، خاصة في المناطق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، في ظل تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، تمتد إلى القاهرة الكبرى.

طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن طقس غدا الاثنين، معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تحذر من طقس الاثنين: شبورة تصل لحد الضباب

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح خاصة من الساعة الـ4 وحتى الـ9 صباحًا، حيث تصل حد الضباب في بعض المناطق، في ظل تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط ضئيل للرياح لا تتعدى سرعتها 26 كيلو متر في الساعة على فترات متقطعة.

طقس غدا في المحافظات ودرجات الحرارة

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس معتدل نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على كافة الأنحاء، حيث تكون درجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، في المحافظات كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة: الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة في الجيزة: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في القليوبية: الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة في البحيرة: الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة في كفر الشيخ: الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة في الدقهلية: الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة في الغربية: الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة في المنوفية: الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة في الشرقية: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في دمياط: الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في بورسعيد: الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة في الإسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في السويس: الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في العريش: الصغرى: 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في شرم الشيخ: الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة في سانت كاترين: الصغرى 5 والعظمى 15

درجات الحرارة في الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في مطروح: الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة في السلوم: الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة في الغردقة: الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة في الفيوم: الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة في بني سويف: الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في المنيا: الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة في أسيوط: الصغرى 9 والعظمى 21

درجات الحرارة في سوهاج: الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة في قنا: الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة في الأقصر: الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة في أسوان: الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة في الوادي الجديد: الصغرى 9 والعظمى 23