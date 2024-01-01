حالة الطقس في أول أيام السنة الجديدة.. أمطار تضرب 10 محافظات

تكثف غرف العمليات بالمحافظات، استعداداتها لاستقبال سقوط الأمطار التي من المتوقع أن تضرب 10 محافظات ضمن حالة الطقس اليوم، إذ رفعت شركات مياه الشرب والصرف الصحي درجة الاستعداد القصوى، فيما حذرت إدارات المرور من السفر خلال الصباح الباكر، موجهة بإتباع التعليمات بسبب كثافة الشبورة المائية التي تصل لحد الضباب على بعض الطرق، إذ تتسبب في حجب الرؤية الأفقية.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس، اليوم الإثنين، الموافق أول أيام السنة الجديدة 1 يناير 2024، وأماكن سقوط الأمطار، وحالة الشبورة المائية على الطرق.

حالة الطقس اليوم الإثنين

وتشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات، طقس معتدل خلال النهار بمناطق شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بينما يكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية على معظم الطرق السريعة، والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، التي تصل لحد الضباب، إلى جانب توقعات بسقوط أمطار على 10 محافظات.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأعلنت غرف عمليات المحافظات استعداداتها لاستقبال الأمطار، للتدخل الفوري في حالة سقوط أمطار لرفع وسحب تراكماتها من الشوارع، إذ من المتوقع أن تضم قائمة أماكن سقوط الأمطار اليوم محافظات الإسكندرية والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، ومطروح، التي من المقرر أن تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبًا قد تغزر خلال المساء.

كما إنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري، الذي يضم محافظات الشرقية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، والتي قد تمتد مساءً إلى مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى.

درجة الحرارة اليوم في المحافظات

وفيما يخص درجة الحرارة اليوم في المحافظات فإنّها من المتوقع أن تسود أجواء باردة وتنخفض درجات الحرارة خلال المساء وفي الصباح الباكر لتكون كالآتي:

- القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية الغربية: تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية الشرقية: تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.