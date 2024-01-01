أول مولود في عام 2024.. «يونس» بصحة جيدة

سجل مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ولادة أول طفل في مصر للعام 2024، ويُدعي «يونس»، والذي وُلد في تمام الساعة الثانية عشر من صباح أول أيام العام الجديد.

وقال الدكتور محمد حجازي، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، لـ«الوطن»، إنّ الطفل وُلد في تمام الساعة 12 صباحًا وهو يُعد أول مولود في العام الميلادي الجديد 2024، لافتًا إلى أنّ أسرة الطفل أطلقت عليه اسم «يونس»، وكانت في حالة شديدة من الفرحة بعد ولادة الطفل في أول دقائق من العام الجديد، معتبرين ذلك هدية الله لهم في العام الجديد.

وأوضح «حجازي»، أنّ الطفل وُلد بحالة جيدة داخل مستشفى النور بمدينة بيلا بكفر الشيخ، على يد فريق من الأطباء وهم الدكتور إسماعيل الضوة، استشاري النساء والتوليد، والدكتور إبراهيم ضبعون، استشاري التخدير، وفريق التمريض.

«حجازي»: ليست المرة الأولى التي يتم ولادة طفل في أول دقائق من العام الميلادي الجديد

وأشار «حجازي»، إلي أنّه ليست المرة الأولى التي يتم ولادة طفل في أول دقائق من العام الميلادي الجديد، حيث سبق أنّ حدث ذلك على مدار الأعوام الماضية، منوهًا بأنّ هناك سلسلة من الإجراءات المتبعة لتسجيل الأطفال ضمن مواليد العام، أولها أنّ يبلغ والد المولود بخطاب رسمي مكتب الصحة، ويتم بعدها قيد المولود بسجلات وزارة الصحة والسكان، كما يتم تخصيص رقم قومي لكل مولود.