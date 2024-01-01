خطوط بديلة في الإسكندرية بعد إيقاف قطار أبوقير.. تعرف عليها

بعد قرار هيئة السكة الحديد، إيقاف قطار محطة مصر أبو قير، لبدء في تنفيذ مشروع مترو الأنفاق، أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب في محافظة الإسكندرية، عن خطوط جديدة بديلة وزيادة المركبات في الشوارع الرئيسية والمحطات لمنع التكدس المروري في المحافظة الساحلية، خاصة وأن قطار محطة مصر أبو قير كانت تشهد تزاحمًا يوميًا.

وجاءت خطة الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، بزيادة عدد الأتوبيسات من محطة مصر وصولاً إلى أبو قير حيث تسلك الاتوبيسات طريقين، الأول طريق الكورنيش والطريق الثاني طريق الحرية (أبو قير) إضافة إلي خطوط جديدة من بينها خط محطة مصر أبو قير، وخط سيدي جابر أبو قير، في محاولة لتعويض ايقاف قطار أبو قير والتيسير على أهالي المحافظة لحين تشغيل مترو الإسكندرية.

زيادة الأتوبيسات والميكروباصات في الإسكندرية

فيما أكدت محافظة الإسكندرية، وضع خطة محكمة من أجل زيادة أعداد الميكروباصات في جميع الخطوط، مع تشديد الرقابة والتأكيد على الالتزام بتسعيرة الأجرة، وعدم تقسيم المشوار ومنع أي استغلال للركاب.

تتوفر المواصلات البديلة لقطار أبو قير بشكل يساعد على عدم تأثر حركة المواطنين من والى أبو قير محطة مصر والعكس، إذ زودت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية بخطوط شرق الإسكندرية بعدد من الأتوبيسات والميني باص إلى جانب وجود الميكروباص الأهلي، الذي يعمل بكثافة على هذا الخط كما يوجد ترام محطة الرمل سيدى جابر والتابع لهيئة النقل العام بالإسكندرية.

إيقاف قطار أبو قير

يذكر أن هيئة السكة الحديد أعلنت عن إيقاف محطة مصر أبو قير في مرحلته الأولى من محطة مصر إلى محطة سيدي جابر، إذ جاء ضمن القرار: إن البدء في وقف قطار محطة مصر، أبو قير، في القطاع من محطة مصر حتى محطة سيدي جابر كمرحلة أولى بدءًا من 2024/1/1، وكذلك بدء فك ونقل السكك الحالية، ويستمر عمل القطار من محطة سيدى جابر وحتى محطة أبو قير حتى مطلع شهر فبراير، حيث من المقرر أن يتوقف من محطة أبو قير حتى محطة المنتزه.