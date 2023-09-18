عضو لجنة النقل بـ«النواب»: مترو الإسكندرية سيشكل نقلة نوعية بالمحافظة

قال النائب محمد جبريل، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن بشائر الخير تطرق أبواب محافظة الإسكندرية، عبر اتخاذ الدولة خطوات جديدة لإطلاق مترو الإسكندرية، وهي خطوة انتظرها أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط منذ سنوات لتيسير حركة المواصلات كونها العاصمة الثانية لمصر، وواحدة من أقدم مدن العالم، ويوجد بها أعداد كبيرة من المواطنين المقيمين والوافدين إليها.

إنشاء مترو في الإسكندرية

وأضاف «جبريل»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإسكندرية على موعد مع أحد أهم المشروعات القومية التي ستطرق باب المحافظة التي غابت عنها تلك المشروعات لسنوات طويلة حتى أعطت القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لتنفيذ واحد من أهم المشروعات القومية التنموية والخدمية على أرض الإسكندرية، والتي سيذكرها التاريخ وتجني ثمارها الجيل الحالي والأجيال القادمة، وذلك بعد أن وقعت شركة أوراسكوم للإنشاءات والشركة الفرنسية عقد إنشاء مترو الإسكندرية الكهربائي.

وأشار إلى أنه بذلك التعاقد سيتحول حلم مواطني الإسكندرية وزوارها من محافظات مصر، إلى حقيقة وواقع سيشهد عليه التاريخ، مؤكدا أن مترو الإسكندرية سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومه النقل الجماعي بالإسكندرية ليربط المدينة العريقة الإسكندرية من شرقها إلى غربها، ويخفف الحمل عن شبكة الطرق العامة بالمدينة، ويوفر من احتياجات المحافظة من المواد البترولية والغاز المستخدمة في السيارات والأتوبيسات، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة كأحد وسائل النقل النظيفة، حيث يعمل بالطاقة الكهربائية ليصبح أحد أهم مشروعات النقل الخدمي.

وتابع أنه بالفعل صدرت التعليمات من وزارة النقل لمحافظة الإسكندرية بوقف عمل خط سكة حديد أبو قير القديم بداية من شهر أكتوبر القادم للبدء فورا بالعمل على تطوير هذا الخط وتحويله إلى مترو كهربائي.

واكد أن الإسكندرية على موعد مع التغيير الذي تستحقه، كون المشروع يسهل حياة المواطنين، بالإضافة إلى أنها وسيلة مواصلات آمنة وسريعة للمواطنين، كما تشكل نقلة حضارية في حياة شعب الإسكندرية، وتعمل على تخفيف معاناة المواطنين اليومية في استخدام أكثر من وسيلة مواصلات للوصول من شرق المدينة إلى غربها.

مراحل تنفيذ مترو الإسكندرية

وأوضح أنه سيتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل خلال 3 سنوات، المرحلة الأولى من أبو قير حتى محطة مصر بطول 22 كيلومترا تقريبًا، والمرحلة الثانية من محطة مصر وحتى المكس بطول 8 كيلومترات تقريبًا، والمرحلة الثالثة من المكس وحتى الكيلو 21، بطول 31 كيلومترا تقريبا، وبمسار حوالي 20 محطة، وسرعة 80 كيلومترا في الساعة، وزمن تقاطر 3 دقائق، إلى جانب ورش العمرة للوحدات المتحركة، تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.