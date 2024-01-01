«النقل»: إيقاف تشغيل خط قطار سكة حديد أبوقير لبدء مشروع مترو الإسكندرية

أعلنت وزارة النقل، أنَّه سيتمّ إيقاف تشغيل خط قطار سكة حديد أبوقير الحالي وذلك للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، موضحة أنه يتم إيقاف تشغيل القطار في القطاع من محطة مصر حتى محطة سيدي جابر كمرحلة أولى بداية من 5 يناير 2024، وإيقاف تشغيل القطار في القطاع من أبوقير حتى المنتزه بداية من 1 فبراير 2024.

إيقاف تشغيل القطار من سيدي جابر حتى المنتزه

ووفق تقرير لوزارة النقل، فأنه يتمّ إيقاف تشغيل القطار في القطاع من سيدي جابر حتى المنتزه بداية من 1 مارس 2024، وأوضحت وزارة النقل أنَّه بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية يتمّ توفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو، وسيتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية.