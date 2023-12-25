«شجّع الشعب».. ماذا قال زيلينسكي خلال الاحتفال بأعياد الميلاد؟ (فيديو)

وجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في الاحتفال بأعياد الميلاد رسالة تشجيع للشعب في ظل استمرار الأزمة مع روسيا.

وفي رسالته التي نُشرت أمس الأحد، أعرب زيلينسكي عن ثقته بأن الظلام سيتلاشى في النهاية وسيتم هزيمة الشر.

The nights before Christmas are the longest of the year. However, the day has already begun to lengthen and the light has begun to prevail. The light grows stronger. Day by day and step by step, the darkness retreats.



Darkness will eventually lose. Evil will be defeated.



Today,… pic.twitter.com/SF2T0dE1VZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2023

زيلينسكي: الشعب سيتوحد ويصلي معًا

أشار زيلينسكي إلى أن الشعب الأوكراني سيتوحد ويصلي معًا خلال العطلات «من أجل تحقيق الحرية، والنصر، ومستقبل أوكرانيا».

وعبر زيلينسكي عن تقديره وامتنانه للجنود الأوكرانيين الذين يحتفلون بعيد الميلاد في الخنادق على الجبهة، وقدّم تعازيه لكل العائلات التي ستضطر للاحتفال مرة أخرى هذا العام بدون أزواجها وأبنائها وآبائها الذين يقاتلون.

وأعرب زيلينسكي قائلاً: «إن كل جندي لدينا هو جندي النور، هم الملائكة التي تحرس أوكرانيا، فقد أثبتوا أن المعجزات ممكنة، ولكن يجب علينا أن نكون نحن من يصنعها».