رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«شجّع الشعب».. ماذا قال زيلينسكي خلال الاحتفال بأعياد الميلاد؟ (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
01:39 ص | الإثنين 25 ديسمبر 2023
الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي

وجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في الاحتفال بأعياد الميلاد رسالة تشجيع للشعب في ظل استمرار الأزمة مع روسيا.

وفي رسالته التي نُشرت أمس الأحد، أعرب زيلينسكي عن ثقته بأن الظلام سيتلاشى في النهاية وسيتم هزيمة الشر.

زيلينسكي: الشعب سيتوحد ويصلي معًا

أشار زيلينسكي إلى أن الشعب الأوكراني سيتوحد ويصلي معًا خلال العطلات «من أجل تحقيق الحرية، والنصر، ومستقبل أوكرانيا».

وعبر زيلينسكي عن تقديره وامتنانه للجنود الأوكرانيين الذين يحتفلون بعيد الميلاد في الخنادق على الجبهة، وقدّم تعازيه لكل العائلات التي ستضطر للاحتفال مرة أخرى هذا العام بدون أزواجها وأبنائها وآبائها الذين يقاتلون. 

وأعرب زيلينسكي قائلاً: «إن كل جندي لدينا هو جندي النور، هم الملائكة التي تحرس أوكرانيا، فقد أثبتوا أن المعجزات ممكنة، ولكن يجب علينا أن نكون نحن من يصنعها».  

اقرأ المزيد:

بشير عبد الفتاح: أفريقيا تفضل الاستقلال السياسي وترحب بالتعاون مع روسيا والصين

خلاف بين روسيا وأمريكا بشأن قطاع غزة.. ماذا حدث داخل مجلس الأمن؟

مندوب روسيا: الولايات المتحدة أضافت نقطة خطيرة في قرار مجلس الأمن بشأن غزة

تفاصيل موافقة مجلس الأمن على قرار وصول المساعدات لغزة.. روسيا وأمريكا تمتنعان

مندوب روسيا بمجلس الأمن: واشنطن مارست الابتزاز لتأجيل صدور قرار حول غزة

روسيا تهدد بإجراءات سياسية ردا على نشر أمريكا صواريخ في أوروبا وآسيا
بقلم أحمد عادل موسى