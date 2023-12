«شجّع الشعب».. ماذا قال زيلينسكي خلال الاحتفال بأعياد الميلاد؟ (فيديو)

وجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في الاحتفال بأعياد الميلاد رسالة تشجيع للشعب في ظل استمرار الأزمة مع روسيا.

وفي رسالته التي نُشرت أمس الأحد، أعرب زيلينسكي عن ثقته بأن الظلام سيتلاشى في النهاية وسيتم هزيمة الشر.

The nights before Christmas are the longest of the year. However, the day has already begun to lengthen and the light has begun to prevail. The light grows stronger. Day by day and step by step, the darkness retreats.



Darkness will eventually lose. Evil will be defeated.



