قصفت القوات الأوكرانية، أراضي «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، 42 مرة، باستخدام 139 نوعًا مختلفًا من الذخيرة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتضرر 9 مبان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي العام الماضي 2022، أعلنت «موسكو»، ضمها دونيتسك إلى جانب 3 مناطق أخرى «خيرسون-لوجانسك-زابوريجيا» إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء.

سياسيا، دعا أليكسي أريستوفيتش المستشار السابق للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، «كييف»، إلى التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتوقيع اتفاق سلام فوري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وحث أريستوفيتش، في حوار صحفي، على أن تقوم بلاده وروسيا بتقديم دعوى قضائية مشتركة ضد الغرب، وأوضح المستشار السابق لزيلينسكي، أن الأزمة الأوكرانية مستمرة فقط لأنها تتم بقيادة اللجان في بروكسل وواشنطن.

من جانبه،، دعا عضو البرلمان الأوروبي الإيرلندي ميك والاس، السياسيين الأوروبيين إلى تحمل مسؤولية تأجيج الأزمة الأوكرانية، والتحريض على تسليم الأوكرانيين الذين غادروا بلادهم.

وبعد ظهر امس الأحد، هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية «روسيا» جزء من مجموعة «إيروفلوت» في مطار خوسيه مارتي الدولي في«هافانا» في أول رحلة جوية مباشرة بين العاصمتين الروسية «موسكو» والكوبية «هافانا» منذ عام 2020، عندما تم تعليق الحركة الجوية بسبب فيروس كورونا، ووصل على متن الطائرة أكثر من 300 راكب، واستقبلتهم حفلة موسيقية لمجموعة من الموسيقيين الكوبيين.