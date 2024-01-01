تداول 145 ألف طن بضائع في ميناء الإسكندرية 

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطًا ملحوظًا خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ جرى دخول وخروج 31 سفينة في 24 ساعة إلى ارصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 42 سفينة حاويات وصب الجاف، كما جرى تداول 1635 حاوية مكافئة.

تداول 145 ألف طن بضائع

وشهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطا كبيرا فيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 145 ألف طن تقريبًا، خلال الـ24 ساعة الماضية من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري، نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صورة.